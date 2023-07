Quali sono i codici segreti di Netflix? L'azienda ne rende ufficiali alcuni

Vi ricordate dei codici segreti per Netflix, ovvero di quella lista che circola ormai da anni sul Web e consente di accedere a determinate categorie di contenuti? Ebbene, ora è stata la piattaforma stessa a ufficializzare l'esistenza di alcuni codici di questo tipo.

Non che ce ne fosse troppo bisogno, visto che la lista delle categorie segrete di Netflix è ormai in mano essenzialmente a ogni appassionato che abbia effettuato delle ricerche online in merito ai contenuti presenti sulla piattaforma (quindi quel "segrete" viene un po' meno), ma sicuramente il post pubblicato sul profilo Facebook ufficiale di Netflix il 23 luglio 2023 non sta passando inosservato.

In quest'ultimo si legge: "Pssst, volete un film di massimo 90 minuti? Vi basta inserire questo codice segretissimo alla url di Netflix per sbloccare una categoria nascosta: 81466194. Codici bonus per chi legge fino a qua: 81466239 per gli horror sotto i 90 minuti e 81466228 per le rom-com". Insomma, Netflix ha di fatto condiviso a livello ufficiale tre dei "codici segretissimi" che circolano da anni nelle liste sul Web.

Ricordiamo che questi si possono utilizzare collegandosi al portale ufficiale di Netflix, aggiungendo in alto nella barra degli URL "browse/genre/" e digitando poi il "codice segretissimo" che si vuole usare. Ad esempio, potrebbe interessarvi consultare direttamente la pagina Netflix relativa ai Film di 90 minuti, ovvero la prima indicata dalla piattaforma di streaming nel suo post. Insomma, anche la stessa Netflix sta ora "giocando" con la struttura del suo sito Web ufficiale per consentire agli utenti di trovare "al volo" determinati contenuti.