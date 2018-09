Cofani aperti: questo weekend ad Arese la mostra speciale con le Alfa a motore in vista

Nuovamente protagonisti i motori per questa terza edizione di "Cofani aperti", evento speciale del Museo Alfa Romeo di Arese. Le vetture del passato e presente dello storico brand italiano saranno esposte con motore in bella vista e telai in mostra. L'evento era già stato apprezzato particolarmente nelle scorse edizioni.

La Carabo, la Caimano, la Tipo 33 o, ancora, la 155 DTM e molte altre storiche ed iconiche vetture si mostreranno "senza veli". Cofano aperto e via la carrozzeria. Ovviamente l'attenzione è tutta rivolta verso alcune delle vetture più classiche e particolari del passato di Alfa Romeo: pensate alla Gp Tipo C12C o alle 8C 2900 B Speciale Tipo Le Mans, veicoli già particolarmente difficili da poter essere ammirati dal vivo, figuriamoci in modo così completo ed appagante.

Così per una volta a fare da protagonisti al museo d'Arese non saranno le bellissime carrozzerie che hanno fatto la storia dell'auto ma... tutto quello che c'è sotto.

Le vetture custodite ed esposte dal Museo Alfa Romeo sono poco meno di cento, includendo le esposizioni temporanee —ma, si legge sullo stesso sito dell'iniziativa, saranno in mostra anche vetture inedite.

Re di questa edizione è il sezionato completo dell'Alfa 33.

L'appuntamento è per questo weekend: sabato 15 e domenica 16 settembre, ogni giorno dalle 10 alle 18. Alle quattro di pomeriggio sarà invece possibile partecipare ad una visita guidata gratuita.