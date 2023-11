Il cofondatore di Apple Steve Wozniak ricoverato in Messico per sospetto ictus

Secondo quanto riportato dai media locali, il cofondatore di Apple Steve Wozniak sarebbe ricoverato in ospedale a Città del Messico a causa di un possibile ictus, mentre un altro rapporto di TMZ che cita alcune fonti vicine al programmatore parla di un attacco di vertigini.

Wozniak si trova in Messico per partecipare ad un evento organizzato dal World Business Forum. Gli organizzatori dell’evento non hanno confermato la notizia ma TMZ riporta che il 73enne, al termine del suo discorso ha confidato alla moglie di sentirsi “strano”, e proprio la donna ha insistito per farlo visitare in ospedale. Non sono arrivate però conferme o aggiornamenti ufficiali sullo stato di salute di Woz, ed ovviamente vi aggiorneremo.

Di recente, l’imprenditore e programmatore aveva parlato dell’IA. Emblematiche sono le dichiarazioni di Steve Wozniak sugli usi sinistri dell’intelligenza artificiale, che secondo lui potrebbe essere utilizzata per truffare gli utenti. In passato però si era scagliato anche contro le Tesla, affermando che “se gli utenti vogliono vedere come potrebbe fare l’IA ad ucciderli, dovrebbero comprare una Tesla”, in una dichiarazione che non è certo piaciuta al CEO Elon Musk.