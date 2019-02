Cofondatore di Bitminer Factory: 'Il mining domestico è morto'

Gabriele Stampa, cofondatore di Bitminer Factory, che secondo diverse fonti è la prima azienda italiana per l'estrazione industriale di Bitcoin e altre criptovalute, ha ammesso che il mining domestico è morto. Nel frattempo, molte aziende del settore stanno licenziando i propri dipendenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Sky TG24, secondo molti esperti di criptovalute il mining domestico è morto, soprattutto per via degli alti costi dell'energia elettrica e della forza lavoro. "A generare Bitcoin sono organizzazioni sempre più centralizzate, strutture composte da migliaia di computer, come anche noi vogliamo diventare. Fare 'mining' nel proprio garage non ha più senso ormai da tempo", ha dichiarato Stampa ai microfoni di Sky TG24.

In ogni caso, nel caso ve lo stiate chiedendo, la criptovaluta più famosa è tornata ancora sotto i 3000 euro, dopo un breve rialzo che l'aveva portata attorno ai 3500 euro. Insomma, i fasti di un tempo sembrano essere lontani. Come se non bastasse, molte aziende del settore sono state costrette a licenziare il personale, visto il periodo di magra. Stando anche a quanto riportato dal The Wall Street Journal, ConsenSys, una delle principali aziende nel business delle criptovalute, ha dovuto tagliare il 13% del personale, mentre Steemit, società attiva nel mondo blockchain, è arrivata a lasciare a casa il 70% dei dipendenti.