Dal cofondatore di Skype 1 milione di Dollari per evitare che l'IA distrugga l'umanità

Il cofondatore di Skype, Jaan Tallinn, si è fondamentalmente detto d'accordo con Elon Musk sul tema dell'intelligenza artificiale. L'amministratore delegato sudafricano a più riprese ha avanzato l'ipotesi ed allarme secondo cui l'IA in futuro potrebbe distruggere l'umanità, e Tallinn ha espresso non poche preoccupazioni a riguardo.

L'uomo, infatti, ha messo sul piatto più di un milione di Dollari a favore di progetti che scongiurano la creazione di IA super intelligenti. Tallinn è convinto che un'intelligenza artificiale troppo intelligente potrebbe prendere il sopravvento sugli esseri umani ammazzandoli, diventando la specie dominante sulla Terra.

Tallinn, a giudicare da quanto affermato da PopSci, avrebbe messo sul piatto degli ingenti investimenti a favore di organizzazioni che combattono contro questa eventualità.

Finora ha donato più di 600.000 Dollari al Machine Intelligence Research Institute, l'organizzazione no-profit che vanta tra i ricercatori anche Elizer Yodowsky. L'imprenditore ha anche donato 310.000 Dollari al Future of Human Institute dell'Università di Oxford, che viene citato come "il posto più interessante dell'universo", ed ha anche investito 200.000 Dollari per fondare un'istituzione proprietaria, il Cambridge Center for The Study of existential Risk.

L'obiettivo non è di facile raggiungimento, ma Tallinn insiste che non abbiamo scelta e dobbiamo spingere l'intelligenza artificiale in una direzione che possa avvantaggiare l'umanità senza distruggerla.



Anche Stephen Hawking poco prima di morire aveva avanzato qualche perplessità sull'utilizzo dell'IA. Musk vuole usare i soldi per salvare l'umanità e vivere su Marte.