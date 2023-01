Il cofondatore di Twitter boccia Elon Musk: 'non credo sia la persona giusta'

In un’intervista rilasciata al Guardian, il cofondatore di Twitter Biz Stone ha bocciato il controllo da parte di Elon Musk del social network. Senza mezzi termini, Stone ha affermato che il sudafricano “non sembra la persona giusta per controllare Twitter”.

Nella chiacchierata con il giornale britannico, Biz Stone ha anche osservato che i cambiamenti che aveva contribuito a supervisionare negli ultimi anni sono stati cancellati dal nuovo amministratore delegato. Tuttavia, ha anche riconosciuto che gestire una società di social media non è facile perchè “il 50% delle persone sarà felice ed il 50% delle persone sarà arrabbiato con te”.

L’ex dirigente si è soffermato sulle novità che aveva contribuito ad introdurre nel 2017 quando era tornato in Twitter sotto richiesta di Dorsey. Durante questi cinque anni, i due avevano contribuito a migliorare la supervisione dei contenuti ed il morale dei dipendenti, che ora “sono andati persi”.

L’intervista è anche stata l’occasione per parlare del ritorno di Donald Trump su Twitter: a riguardo Stone ha aggiunto che i dipendenti non avrebbero dovuto essere nominati nei Twitter Files che hanno svelato molti retroscena sulle decisioni prese dal social.

Alla domanda sulla sopravvivenza di Twitter, Stone ha risposto in modo sibilino: “non so se Twitter come azienda avrà successo per sempre, ma penso che l’idea di Twitter ci sarà” ha affermato riferendosi al successo di Mastodon che ha registrato un incremento della popolarità.

Le notizie che arrivano dal social non sono positive: le pubblicità di Twitter sono a picco ed hanno registrato un -70% a dicembre.