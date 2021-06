Coinbase abbraccia Dogecoin: trading al via da domani, l'annuncio fa schizzare il valore

E' passata qualche settimana dall'annuncio di Coinbase su Dogecoin, ma oggi arrivano importanti novità. La piattaforma di trading ha infatti annunciato che gli utenti Coinbase Pro da domani, giovedì 3 Giugno 2021, potranno effettuare il trading della criptovaluta del cane.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale di Coinbase, si legge che già da ieri 1 Giugno è stata aperta la possibilità di trasferire Doge sulla piattaforma, mentre le operazioni di trading prenderanno il via domani alle ore 18 italiane (09:00 PT).

Per la criptovaluta-meme si tratterà di una giornata storica, dal momento che approderà su quello che è il principale exchange al mondo, che di recente si è anche quotato in borsa.

Come ampiamente prevedibile, subito dopo tale annuncio il valore della criptovaluta è letteralmente schizzato e nel giro di 24 ore ha guadagnato il 33% dopo un periodo di forti ribassi. Nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata a 0,4302 Dollari, il 32,08% in più rispetto al valore di ieri, mentre su base settimanale la variazione è del 22% in positivo.

Gli occhi degli investitori sono tutti puntata alla giornata di domani, quando si potrebbe assistere ad un nuovo incremento di valore della moneta virtuale fortemente sponsorizzata da Elon Musk, al punto che si è detto pronto a portarla nello spazio.