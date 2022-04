Coinbase apre marketplace NFT in beta: novità importanti per artisti e investitori

Nonostante il calo delle vendite degli NFT nel corso di aprile 2022, Coinbase ha lanciato la beta del suo marketplace NFT ufficiale per investitori pronti a spendere su opere d’arte digitali sotto forma di token basati sulla blockchain di Ethereum. Questa nuova realtà sarà attiva a partire da oggi.

L’annuncio giunge direttamente dal blog ufficiale Coinbase, dove i gestori della piattaforma hanno scritto quanto segue: “Stiamo facendo il primo passo in questo viaggio rilasciando la nostra versione beta: a partire da oggi, chiunque può provare la prima versione di Coinbase NFT su nft.coinbase.com ed esplorare la vasta collezione di NFT sulla blockchain Ethereum”.

A partire da oggi i beta tester potranno creare un profilo NFT Coinbase per acquistare e vendere token utilizzando qualsiasi wallet, e per un periodo di tempo limitato non ci saranno nemmeno commissioni di transazione. Inizialmente il gruppo di tester sarà ridotto a un numero limitato di invitati, scelti nell’ordine stabilito dalla lista di attesa di Coinbase.

Tra le funzionalità principali troviamo la creazione di un profilo esattamente come vedete dall’immagine in calce alla notizia: da smartphone e da browser Web sarà possibile vedere gli account degli artisti con il loro username, link ad altri social network e NFT venduti sul marketplace. Insomma, tutto il necessario per coinvolgere sempre più creator nella community NFT di Coinbase. Non mancherà poi un feed Discovery che consiglierà agli investitori nuovi NFT a seconda dei gusti personali: man mano che si interagirà con il marketplace, gli algoritmi consiglieranno account specifici e token di un certo tipo, facilitando il processo di ricerca e acquisto.

Quali sono le prospettive? Come affermato da Coinbase, nelle prossime settimane e mesi verranno aggiunte altre funzionalità che daranno gradualmente vita a una “nuova visione di un mercato sociale Web3”, con l’obiettivo di offrire una soluzione estremamente decentralizzata.

A proposito di NFT, Visa ha avviato un programma per aiutare gli artisti a crescere con i Non Fungible Token.