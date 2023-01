Coinbase licenzia 950 persone e taglia stipendi: CEO teme 'contagio crypto'

Il mese di gennaio 2023 si sta rivelando molto duro per il mondo crypto: mentre Silvergate crolla in borsa, complice lo scandalo FTX, Coinbase licenzia il 20% dello staff nel tentativo di diminuire le spese operative e risanare le finanze del servizio, specie in questo periodo particolarmente difficile.

La società ha pubblicato un post sul blog ufficiale, firmato dal CEO e co-fondatore di Coinbase Brian Armstrong, nel quale spiega che la recessione macroeconomica nel 2022, nonché la caduta dei concorrenti crypto, ha colpito duramente la piattaforma. Anzi, lo stesso Armstrong ha affermato di temere un “ulteriore contagio”, da intendere come una reazione a catena dopo la bancarotta di FTX e il forfeit di Sam Bankman-Fried.

Ciononostante, si ritiene ottimista: “Coinbase è ben capitalizzato e le criptovalute non andranno da nessuna parte. Credo che gli eventi recenti alla fine finiranno per avvantaggiare notevolmente Coinbase (un grande concorrente fallisce, emerge una chiarezza normativa, eccetera) e convalideranno la nostra strategia a lungo termine. Ma ci vorrà del tempo prima che questi cambiamenti si realizzino e dobbiamo assicurarci di avere la struttura ed efficienza adeguata a superare le flessioni nel mercato delle criptovalute e cogliere le opportunità che potrebbero emergere”.

Brian Armstrong ha poi spiegato che i dipendenti licenziati, circa 950 su un totale stimato di 4.700, riceveranno 14 settimane di paga base, assicurazione sanitaria e supporto per il visto. I pacchetti retributivi per dipendenti al di fuori degli Stati Uniti saranno simili, in conformità con le leggi nazionali. Questo, peraltro, è il secondo round di licenziamenti in meno di un anno per Coinbase, dopo i 1.100 dipendenti lasciati andare nel giugno 2022.