Coinbase, negozio di NFT alla portata di tutti: si potrà pagare con carte Mastercard

E' di qualche mese fa la notizia che vuole Coinbase al lavoro su un marketplace per gli NFT, su cui però non sappiamo molto in termini di disponibilità. L'exchange di criptovalute però ha annunciato una collaborazione con Mastercard che consentirà agli utenti di pagare i Token con le loro carte di credito o di debito.

Si tratta di una novità di rilievo, in quanto in questo modo per portare a casa l'NFT desiderato non bisognerà passare attraverso l'acquisto di una determinata criptovaluta. L'exchange, nell'annunciare la collaborazione con Mastercard, ha spiegato che grazie a questa partnership gli NFT saranno classificati come "beni digitali", il che li renderà più accessibili soprattutto per coloro che non bazzicano il mercato crypto.

Nella maggior parte dei casi, prima di rilevare un NFT è necessario acquistare una criptovaluta, da aggiungere ad un wallet sicuro che bisogna collegare ad un marketplace. La procedura per molti potrebbe essere spinosa e poco intuitiva, e per questo motivo Coinbase ha deciso di facilitare il tutto consentendo transazioni con valute fiat tramite le carte Mastercard.

"L'ampliamento del pubblico degli NFT consente a questo fiorente mercato di supportare più creatori e potrebbe innescare la prossima evoluzione del commercio digitale", ha affermato Raj Dhamodharan, vicepresidente esecutivo di Mastercard per le risorse digitali ed i prodotti blockchain, secondo cui "coinvolgere più persone in modo sicuro è forse il modo migliore per aiutare il mercato NFT a prosperare".

Se non avete familiarità con la questione, vi rimandiamo al nostro speciale sugli NFT.