Coinbase pronta ad aprire un marketplace per gli NFT

Quello dei token non fungibili è un mercato in ottima salute, al punto che persino le Poste Svizzere lanceranno i cripto-francobolli con una copia fisica e un corrispettivo su blockchain. Ma le novità non finiscono qui, perché anche Coinbase si sta preparando a entrare in questo settore.

Dopo l'Exchange di criptovalute, l'azienda sta pianificando il lancio di un marketplace dedicato in cui si potranno creare, vendere e scambiare anche NFT e gli utenti possono già iscriversi alla waiting list dedicata a questa funzionalità.

Per il momento i dettagli sull'argomento sono davvero pochi ma l'azienda spera di poter implementare in maniera centrale anche le funzionalità social. Attualmente il mercato degli NFT ha superato i 10 miliardi di dollari in termini di volume di transazioni nel solo Q3 del 2021, secondo quanto riportato da DappRadar e CNBC.

Ormai sempre più aziende stanno entrando in questo settore. Di recente, DC Comics ha lanciato gli NFT di Batman e Superman ma tra le transazioni più clamorose del mercato ricordiamo l'asta del primo Tweet della storia oppure quella relativa a un NFT di Edward Snowden da oltre 5 milioni.

Gli NFT hanno puntato i riflettori anche su un altro interessante aspetto che coinvolge inevitabilmente l'arte e il collezionismo. Da un lato c'è chi sostiene che siano un ottimo mezzo per il pagamento degli artisti digitali, ma c'è naturalmente anche l'aspetto collezionistico, degnamente rappresentato dalla mossa delle Poste Svizzere che potrebbero seriamente aver fatto partire la cripto-filatelia.