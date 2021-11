Coinbase prova servizio ad abbonamento: trading a zero commissioni e supporto prioritario

Oltre al piano di apertura di un marketplace per NFT, la piattaforma di exchange di criptovalute Coinbase avrebbe in piano il lancio del servizio ad abbonamento Coinbase One, ora disponibile per pochissimi utenti per la fase di test. Tra i vantaggi offerti ci sarà specialmente il trading a zero commissioni.

A riportare tale notizia è stato il portale specializzato The Block, il quale avrebbe ottenuto accesso al servizio e materiali a esso legati. Un portavoce ha inoltre dichiarato quanto segue al sito: “Coinbase ha iniziato a testare un prodotto in abbonamento per i clienti. Quelli parte del gruppo di test avranno la possibilità di acquistare, vendere e convertire valute digitali sulla piattaforma Coinbase senza una commissione per ogni operazione (si applicano ancora le commissioni di spread). Cerchiamo sempre di saperne di più su come possiamo migliorare servire i nostri clienti in modi diversi. In questo momento siamo ancora nelle fasi iniziali, quindi tutto ciò che riguarda l'esperienza futura del prodotto sarà modellato dal feedback che riceveremo dai nostri utenti”.

Coinbase One cosa offrirà, dunque? Attualmente si pensa a vantaggi come il trading a zero commissioni, citato anche in apertura, ma anche l’assistenza tecnica prioritaria "anche nei giorni festivi e nei fine settimana". O ancora, nei piani della piattaforma sembrerebbe esserci una protezione aggiuntiva dell'account che, in caso di furto, a seconda dei fondi in esso presenti garantirà un rimborso fino a 1 milione di Dollari. Al momento, però, non sono noti i termini esatti di questa sorta di assicurazione, tantomeno sul prezzo di Coinbase One.

A metà ottobre Coinbase è stato scelto come partner di custodia per Novi, wallet digitale di Facebook/Meta che intende lanciare il colosso di Mark Zuckerberg nel mondo delle criptovalute.