Coinbase regala 15 Dollari in Bitcoin durante il Super Bowl: QR Code fa crashare l'app

La scorsa notte è andato in onda il Super Bowl, l'evento planetario più visto dell'anno che è stato utilizzato come sempre dalle grandi aziende per pubblicizzarsi. Tra le protagonista c'è stato anche Coinbase, l'exchange di criptovalute tra i più apprezzati del mercato, che ha proposto uno spot molto particolare.

L'annuncio pubblicitario di 60 secondi consisteva in un QR Code colorato che rimbalzava, come mostriamo in calce, che ricordava l'iconico logo del DVD. Una volta scansionato, il codice portava gli spettatori ad una pagina promozionale di Coinbase che permetteva di riscattare 15 Dollari in Bitcoin gratuiti per i nuovi iscritti all'app. Complessivamente, Coinbase ha messo sul piatto 3 milioni di Dollari per questa iniziativa promozionale a tempo limitato, valida fino al 15 Febbraio.

Negli istanti successivi alla messa in onda, l'applicazione è letteralmente andata in crash ed è risultata irraggiungibile sia per i già clienti che per coloro che già possedevano un account. Probabilmente l'enorme traffico l'ha resa inaccessibile ed i gestori sono stati costretti ad inserire un alert.

Coinbase non è stata l'unica società del settore crypto a pubblicizzarsi durante il Super Bowl: anche Crypto.com e FTX hanno sponsorizzato i loro exchange, ma anche gli NFT ed altri progetti correlati.

Nel corso del weekend, però, il mercato delle criptovalute ha registrato perdite anche a causa della crisi Ucraina ed i possibili venti di guerra che soffiano dalla Russia.