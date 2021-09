Coinbase, è scontro con la SEC per il prestito di criptovalute

Dopo le problematiche di natura tecnica che hanno colpito i principali exchange nella notte, causando perlopiù un grosso spavento per i possessori di Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute, torniamo a parlare della piattaforma di scambio Coinbase e del servizio di prestito Lend.

Proprio l'ultima trovata del colosso degli exchange ha, infatti, destato i sospetti dell'organismo di vigilanza americano, la SEC, o Securities and Exchange Commission.

L'ente statunitense ha infatti minacciato azioni legali proprio per il preannunciato lancio del programma di prestiti di criptovalute Lend, aprendo al contempo un'indagine formale.

Il prodotto, uno dei programmi più ambiziosi della piattaforma, consentirà agli utenti di guadagnare interessi sui propri asset impegnati sulla piattaforma sino al 4%. Il servizio è in cantiere da diverso tempo e la stessa Coinbase ha affermato di aver lavorato duramente per riuscire a comprendere appieno quali fossero i dubbi dell'organismo americano. Purtroppo, secondo quanto affermato da Brian Armstrong, SEO di Coinbase, non ci sarebbe stata alcuna collaborazione da parte della SEC nello specificare quali fossero le preoccupazioni circa il nuovo programma di prestiti, suggerendo addirittura di aver ricevuto, alla richiesta di un confronto, un netto rifiuto di incontrare società di criptovalute.

