Coinbase vuole lanciare un 'Crypto App Store': i dettagli del progetto

Mentre le autorità britanniche hanno Binance nel loro mirino, la società statunitense Coinbase ha annunciato tramite il suo blog che tra i suoi prossimi obiettivi c’è il lancio di una sorta di “Crypto App Store” per offrire applicazioni decentralizzate create da sviluppatori indipendenti.

È stato il co-fondatore di Coinbase Brian Armstrong ha parlare nel dettaglio di questo progetto con un post intitolato “Abbracciare la decentralizzazione in Coinbase”, spiegando che dopo il trend degli NFT e il nuovo boom delle criptovalute, il passo successivo è consentire a qualsiasi applicazione sviluppata su un’infrastruttura crypto digitale decentralizzata di essere completamente accessibile a tutti gli utenti che già hanno messo piede nell’exchange di criptovalute.

Le cosiddette dApp, ovvero applicazioni decentralizzate/distribuite, esattamente come Bitcoin o altre crypto ottengono risorse di elaborazione da moltissimi computer sparsi in tutto il mondo, operando di conseguenza su una blockchain. Essendo che non sono sotto il controllo di una singola azienda, l’appeal agli occhi di milioni di utenti non manca: “Ora ci sono 10 miliardi di dollari di attività economica in esecuzione sulle dApp e una nuova tendenza che esce ogni tre mesi. Lavoreremo per offrire ai nostri utenti un facile accesso a tutto questo dal prodotto principale Coinbase”, ha affermato Armstrong.

Egli ha inoltre spiegato che l’ispirazione principale è l’App Store di Apple, nato per gli iPhone con l’obiettivo di dare potere agli sviluppatori e proporre app innovative al mondo intero in una maniera molto semplice. Certo, questa sfida è completamente nuova, ma “Stiamo assistendo a una rapida maturazione delle criptovalute dal suo caso d'uso iniziale di trading di bitcoin allo scambio di migliaia di nuovi asset e all'adozione di nuovi casi d'uso come la finanza decentralizzata (DeFi), gli NFT, i contratti smart, le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) e altro ancora”, ha sempre detto Armstrong nel blog. Non è noto quando un progetto simile esordirà sul mercato, ma l’interesse da parte di investitori e utenti è molto e la curiosità altrettanta.

Intanto questo inizio settimana è stato positivo per le criptovalute in toto, sebbene durante queste ultime ore siano tornate in rosso.