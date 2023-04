I coleotteri bevono l'acqua attraverso il loro ano

Di animali strani sulla Terra ce ne sono quanto ne volete, ma spesso è ancora più facile trovare delle creature con delle strane - almeno per i nostri occhi e modi di fare - abitudini. Non ci credete? Sapete che i coleotteri possono reidratarsi aprendo i loro retti e bevendo tracce di acqua che galleggia nell'aria?

Non solo, perché sono capaci di riassorbire questi preziosi liquidi anche dalle loro feci. Con questa loro sorprendente abilità specializzata, possono sopravvivere nelle regioni più aride della Terra (mentre alcuni pesci cercano spesso di entrare nell'ano delle balene).

"Un coleottero può attraversare un intero ciclo di vita senza bere acqua liquida. Ciò è dovuto al loro retto modificato e ai reni strettamente applicati, che insieme formano un sistema multiorgano altamente specializzato nell'estrarre acqua dal cibo che mangiano e da l'aria intorno a loro", spiega il biologo Kenneth Veland Halberg dell'Università di Copenhagen in Danimarca.

Il loro corpo è così ottimizzato ad assorbire l'acqua, che persino le feci sono completamente asciutte. E sì, queste creature possono essere trovate anche all'interno delle nostre dispense, in particolare nella farina e nei cereali. Proprio per questo motivo gli scienziati hanno esaminato lo scarabeo rosso della farina (Tribolium castaneum), creatura spesso utilizzata per le ricerche perché la sua biologia è simile a quella di altri insetti, il suo genoma è ben sequenziato ed è facilmente accessibile.

"Mentre i reni del coleottero circondano il suo intestino posteriore, le cellule dei leptofragmi funzionano pompando sali nei reni in modo che siano in grado di raccogliere l'acqua dall'aria umida attraverso i loro retti e da qui nei loro corpi", continua Halberg. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

A proposito, sapete che nel medioevo prima di comprare un cavallo si usava mettere un'anguilla nel retto?