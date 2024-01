Colesterolo e demenza: Il legame è più profondo del previsto

Alti livelli di colesterolo HDL (lipoproteine ad alta densità), il famoso colesterolo "cattivo", non sono di certo un indice di ottima salute, sono infatti spesso collegati ad un rischio aumentato per varie patologie. Ora, uno studio della Monash University di Melbourne in Australia, ha rivelato come potrebbe contribuire anche ad altro.

L'importante studio, pubblicato online sulle pagine del "The Lancet Regional Health: Western Pacific", sostiene infatti che livelli elevati di colesterolo HDL siano associati ad un aumento del rischio di insorgenza di demenza.

La Dott.ssa Sultana Monira Hussain, della Monash University di Melbourne, grazie anche alla collaborazione di alcuni colleghi, ha condotto un'analisi "a posteriori" (post-hoc) dello studio "Aspirin in Reducing Events in the Elderly" per determinare come elevati livelli plasmatici di HDL-C fossero associati ad un aumento del rischio di demenza in un gruppo di anziani inizialmente sani.

Lo studio di coorte ha raccolto i dati di ben 16.703 partecipanti sani di età compresa o superiore a 70 anni, provenienti dalla stessa Australia, e di 2.411 partecipanti sani di età pari o superiore a 65 anni provenienti invece dagli Stati Uniti.

I ricercatori hanno quindi scoperto che il 4,6% dei partecipanti ha sviluppato demenza incidente nell’arco di 6,3 anni. In particolare, nelle analisi organizzate per età, i partecipanti con HDL-C elevato (maggiore di 80 mg/dL) avevano riscontrato un rischio più elevato di demenza, sopratutto in quei partecipanti di età pari o superiore a 75 anni rispetto a quelli di età inferiore a 75 anni.

Dopo la distribuzione per età, sesso, paese di arruolamento, esercizio quotidiano, istruzione, consumo di alcol, variazione di peso nel tempo, punteggio di rischio poligenico non-HDL-C, HDL-C e genotipo APOE, le associazioni riscontrate sono rimaste significative.

Gli autori dello studio hanno affermato: "L'aumento del rischio di demenza associato ad alti livelli di HDL-C sembrava essere indipendente dai tradizionali fattori di rischio, tra cui il livello di attività fisica, il consumo di alcol, l'istruzione, il diabete o il fumo. Questo studio ci svela invece una nuova visione dell'insorgenza".

La ricerca per le malattie metaboliche è sempre in continua evoluzione, come la nuova terapia CRISPR per combattere il colesterolo che sembra essere davvero promettente, così come lo studio che rivela come la caffeina possa proteggerci dalle malattie cardiovascolari.