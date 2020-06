Il colibrì è capace di vedere colori impossibili da immaginare per noi umani

Grazie all'aggiunta di un cono extra nell'occhio, i colibrì (così come molti altri uccelli) possono percepire colori che l'essere umano potrebbe soltanto immaginare. A differenza degli umani, che hanno tre tipi di coni negli occhi, gli uccelli ne hanno quattro, che li aiutano a elaborare le differenze tra i diversi tipi di colori.

Gli occhi umani possono percepire ciò che è noto come colore tricromatico, costituito da una miscela neurale di luce rossa, verde e blu. Gli animali con un cono in più, invece, possono vedere uno spettro di colori ancora maggiore essendo sensibili a più tipi di lunghezze d'onda della luce. Addirittura, gli umani sarebbero "daltonici rispetto agli uccelli e a molti altri animali", secondo la biologa evoluzionista Mary Caswell Stoddard dell'Università di Princeton. Si pensa che gli uccelli, con il loro cono extra, possano essere in grado di percepire fino a cinque colori non spettrali, tra cui viola, ultravioletto+rosso, ultravioletto+verde, ultravioletto+giallo e ultravioletto+viola.

Per provare questa idea, gli scienziati hanno creato tubi LED programmati per visualizzare un numero di colori, compresi i colori non spettrali che gli umani non possono vedere. Questi dispositivi sono stati posizionati accanto ad alimentatori d'acqua, alcuni dei quali contenevano la bevanda preferita di questi pennuti, acqua zuccherata, accanto a un colore, mentre altri contenevano acqua normale accanto a un colore diverso.

L'obiettivo era vedere se i colibrì mostrassero una preferenza nelle stazioni idriche che mostravano le combinazioni di colori ultravioletti. A quanto pare, gli animali potevano facilmente distinguere i diversi tipi di colori non spettrali per ottenere una dolce ricompensa. "La luce ultravioletta+verde e la luce verde sembravano identiche a noi, ma i colibrì hanno continuato a scegliere correttamente la luce ultravioletta+verde associata all'acqua zuccherata."

L'esperimento è durato tre anni e sono stati osservate migliaia di sessioni di alimentazione. In un altro esperimento, i ricercatori hanno analizzato quasi 1.000 diversi tipi di piumaggi di uccelli e quasi 2.400 diversi tipi di piante, e hanno scoperto che circa un terzo di questi colori sarebbero percepiti come un colore non spettrale. Per quanto impressionanti, questi risultati non sono ancora in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema visivo tetracromatico negli uccelli.