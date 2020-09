Questi colibrì riescono ad abbassare la loro temperatura corporea fino a 3°C

Per resistere alle rigide temperature notturne delle Ande questo piccolo colibrì entra in uno stato di animazione sospesa, diventando freddissimo per tutta la notte.

Ci troviamo in Perù, sulla cordigliera delle Ande, dove la temperatura, di notte, scende quasi fino a toccare lo zero. Questo ambiente è ideale per i colibrì perché questa catena montuosa è ricca di fiori e essi, qui, sono relativamente al sicuro perché devono vedersela contro pochi predatori. Tuttavia, per questi uccelli, il pericolo maggiore deriva proprio dalle basse temperature che si raggiungono di notte. I colibrì sono creature che, per vivere, hanno bisogno di nutrirsi del nettare di centinaia di fiori al giorno. Questo fabbisogno continuo di energia non deve stupirci perché questi, a seconda della specie, riescono a battere le ali anche 80 volte al secondo.

Una particolare specie di colibrì che vive sulle Ande, chiamata col nome scientifico di Metallura phoebe, per proteggersi dal freddo notturno delle Ande usa un incredibile stratagemma: entra in uno stato di animazione sospesa, detto anche torpore. Quando il sole inizia a tramontare e la temperatura scende vertiginosamente, questo piccolo uccello si raffredda fino ad arrivare ad avere una temperatura corporea di circa 3,26°C. E’ sorprendente se pensiamo che, durante il giorno, la temperatura di questo colibrì arriva a misurare 40°C. Quando si raffredda, l’animale azzera quasi tutte le sue funzioni vitali: il cuore passa dai 1200 battiti al minuto a 40 ed il consumo energetico si riduce del 95%.

Questo adattamento è molto importante perché permette al piccolo volatile di ridurre il fabbisogno energetico durante la notte e di non spendere energie per mantenere alta la sua temperatura corporea. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Biology Letters. Come esperimento gli scienziati hanno posizionato, all'interno di gabbie con termometri, 26 individui provenienti da specie diverse e hanno studiato come esse combattono il freddo notturno delle Ande.

In particolare, il nostro piccolo colibrì è la specie che ha avuto le prestazioni migliori ed è stato anche possibile osservare come si prepara alla notte. Ebbene, per prima cosa l’uccello si appollaia in piedi e con il becco verso l’alto, poi arruffa le penne e smette di muoversi. All'alba, invece, il torpore finisce e, contraendo i muscoli, l’animale torna a scaldarsi aumentando la sua temperatura corporea di un grado al minuto. Insomma, una incredibile e portentosa capacità per un uccello così piccolo.