Questo colibrì sfida le leggi della natura e c'è un motivo ben specifico

Il colibrì spadafora è uno di quegli animali con delle caratteristiche fisiche davvero uniche. Non si tratta di un animale ibrido come le rane trasparenti, ma è ugualmente curioso perché ha un becco talmente lungo da superare le dimensioni del proprio corpo, una particolarità che non ha eguali nel mondo degli uccelli.

Originari del Sud America, sono tra i colibrì più grandi esistenti con lunghezze che variano dai 13 ai 15 centimetri, escludendo il loro eccezionale becco che può raggiungere i 12 centimetri. Questa straordinaria caratteristica li rende detentori del record per il becco più lungo in rapporto alle dimensioni corporee tra tutti gli uccelli. Dietro l'esistenza di questo piccolo volatile e del suo curioso becco si cela una storia evolutiva tanto affascinante quanto ironica.

Nonostante le apparenze, il loro becco non è un'arma, ma uno strumento di sopravvivenza un po' come le pupille differenti in alcuni animali. I colibrì spadafora (nome scientifico Ensifera ensifera) non utilizzano il loro "spadone" per combattere, bensì per alimentarsi. La loro dieta si basa principalmente sul nettare, una risorsa energetica fondamentale per sostenere il loro metabolismo elevato, ma limitata nell'ambiente. Qui entra in gioco l'aspetto più affascinante della loro biologia: la coevoluzione con certe specie di fiori, come la passiflora.

Il fiore della passiflora ha la forma di tubo allungato e questa conformazione lo rende inaccessibile ad altri colibrì e ad altri animali che non siano piccoli come insetti. Ovviamente, solo una specie di colibrì potrebbe alimentarsi da un fiore del genere visto che è l'unico volatile nel regno animale a poter volare all'indietro. Questa specializzazione riduce la competizione per le risorse e garantisce una fonte di cibo costante al colibrì spadafora.

C'è da segnalare che la relazione simbiotica tra i colibrì spadafora e le passiflore è un esempio lampante di coevoluzione, un processo che Charles Darwin aveva ipotizzato studiando altre interazioni tra piante e impollinatori. Questa interdipendenza ha profonde implicazioni per la conservazione: la sopravvivenza dell'uccellino è strettamente legata alla presenza delle passiflore e viceversa.