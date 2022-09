Finalmente un collare per controllare la salute dei nostri pelosi amici

Nonostante lo sguardo del cane ci conquisti ogni volta, ora sarà possibile monitorarne anche lo stato di salute in ogni momento. Il nuovo dispositivo chiamato iconicamente Lassie, terrà sempre sotto controllo la posizione dell'animale e non solo.

Alla Maker Faire-European Edition, uno dei più grandi eventi al mondo dedicati all'innovazione tecnologica, il goriziano Antonio D'Antuono presenterà la nuova invenzione. Si tratta di un collare smart per cani, che unisce una serie di dispositivi digitali al fine di rilevare i parametri vitali.

Vi sarà ad esempio un GPS capace di controllarne la posizione esatta, oltre un sistema di comunicazione con lo scopo di inviare i dati sul proprio smartphone, in modo tale da trasmetterli eventualmente al proprio veterinario di fiducia.

Il dispositivo inoltre, si attiverà soltanto quando sarà necessario in modo tale da non esporre i cani a inutili radiofrequenze. Si tratta di uno strumento utile anche per valutare e monitorare il percorso di guarigione degli animali a seguito di interventi chirurgici.

Stiamo parlando di uno dei protagonisti indiscussi della Maker Faire, giunta ormai alla decima edizione e che si svolgerà a Roma. Avere sotto controllo sempre la salute dei proprio amici a quattro zampe non è dunque utopia e il nuovo collare hi-tech lo renderà possibile.

Inoltre con tale tecnologia, forse diverrà letteralmente impossibile vivere 4 mesi con il cane sbagliato, come accaduto ad una donna dopo una visita dal toelettatore.