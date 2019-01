Collection #1: 773 milioni di email e 22 milioni di password sono state diffuse online

È stato scoperto su MEGA un documento da oltre 87GB, contenente 773 milioni di indirizzi email, e 22 milioni di password. Si tratterebbe di una delle più vaste collezioni di dati personali che sia stata resa pubblica. Controllare se anche i propri dati siano stati diffusi online è semplice e imperativo.

Collection #1 sembra essere il frutto di fonti diverse, un lavoro certosino di collezione di indirizzi email e password, provenienti da fonti diverse: liste simili emerse nel passato, operazioni di phishing di massa, e oltre 2000 tra data breach e dehash di database. Risultato? Un documento da 87GB, con oltre 2 miliardi di informazioni sugli utenti dei siti più vari, ovviamente molti doppioni, molte email e password che compaiono più volte perché usate in diversi siti violati, o perché comparsi in molte liste di questo genere negli anni, ma in definitiva si parla di 773 milioni di indirizzi email, e 22 milioni di password.

Perfino il ricercatore di sicurezza Troy Hunt, nel post sul suo blog dove ha avvisato del problema, ammette che il suo indirizzo email, così come una delle sue password, compariva nella lista.

Potete scoprire se anche i vostri dati sono finiti pubblicati su Collection #1 inserendo il vostro indirizzo email su haveibeenpwned.com. In caso positivo vi suggeriamo di cambiare password e attivare l'autenticazione a due fattori nel maggior numero di account che vi è possibile.