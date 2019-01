Collection #1: come controllare se la vostra mail è stata hackerata

L'hacking Collection #1 sta facendo da questa mattina il giro del web a causa dei numeri da capogiro: 773 milioni di indirizzi mail e 22 milioni di password raccolte e pubblicate in un file da 87 gigabyte diffuso tramite Mega.

Si tratta di uno degli hack più importanti della storia recente, e per questo motivo sta provocando grosse fibrillazioni tra utenti ed esperti di sicurezza.

In soccorso di coloro che intendono sapere se il proprio account è stato compromesso, arriva il sito web HaveIBeenPwned, attraverso cui è possibile effettuare la verifica semplicemente inserendo il proprio indirizzo email.

Purtroppo, essendo l'hack di grossa portata, nel 90% dei casi è possibile che il sistema restituisca l'errore "Oh - pwned!", che conferma la violazione dell'account, con tanto di dati relativi al numero di siti su cui è stata pubblicata la mail ed il numero di file contenenti i dati.

I consigli in questo caso sono semplici: cambiare immediatamente la password dell'account associato, abilitare l'autenticazione a due fattori ed utilizzare password univoche per ogni account. Noi siamo immediatamente corsi ai ripari, fatelo anche voi.



Fateci sapere ovviamente tramite i commenti se il vostro account è stato compromesso o meno e se avete adottato le contromisure consigliate per evitare altri fenomeni simili in futuro.