Ma quale collegamento c'è fra la 'Pietra di Artù' e il re di Camelot? Nessuno! Ecco perché

Qualche mese fa, disquisimmo sulla possibile locazione di Camelot, il regno di Re Artù. Oggi torniamo sui passi del mitico re che brandisce Excalibur. Nelle Midlands a ovest d’Inghilterra, c’è un complesso tombale interamente in pietra noto come “Pietra di Artù”. Inutile dire che la tradizione popolare collega il luogo al re di Camelot.

Ci sono differenti leggende attorno questo luogo, ad esempio, secondo il magazine Atlas Obscura, Artù trovò un sassolino all’interno della sua calzatura. Non pensò due volte a sbarazzarsi del corpo estraneo, così la pietra crebbe in dimensioni, in quanto onorata di esser toccata da King Arthur, divenendo poi il complesso noto come “Pietra di Artù”.

Ma non siamo qui per raccontarci storie. James Thomas, dell’Hereford Times, ha condotto il primo scavo del sito, per far luce su questa faccenda. Prima che si navighi con la fantasia sappiate che è altamente improbabile che i ricercatori dell'Università di Manchester ed English Heritage, l'ente di beneficenza che si prende cura del monumento, portino alla luce i resti del leggendario re.

Quindi cosa si cerca in un sito con 5.000 anni sulle spalle? Tracce di neolitici britannici, ovviamente! Tuttavia, era opinione comune fra gli archeologi che la “Pietra di Artù” facesse parte di un tumulo di pietra a forma di cuneo, come quelli trovati nel Galles meridionale e nelle Cotswolds, ma recenti scavi indicano il contrario.

Secondo Julian Thomas, archeologo dell'Università di Manchester, è sopravvissuta, ad oggi, solo la camera interna della tomba, composta da nove pietre verticali sormontate da un'imponente lapide dal peso di oltre 25 tonnellate. Uno scavo precedente condotto all'esterno del monumento ha mostrato che la “Pietra di Artù” si estendeva in un campo a sud e ha subito due distinte fasi di costruzione.

Inizialmente, secondo Current Archaeology nell'agosto 2021, la tomba consisteva in un lungo tumulo rivolto a sud-ovest circondato da pali di legno. Dopo la caduta di questo tumulo, i residenti neolitici della regione ricostruirono il sito con un viale più ampio di pali, due camere rupestri e una pietra verticale. Questa volta, i posti erano rivolti a sud-est.

Thomas ha ipotizzato che la “Pietra di Artù”, insieme a due "sale mortuarie" che un tempo sorgevano nelle vicinanze, potessero essere parte di un complesso "in cui le persone venivano per riunioni, incontri [e] banchetti... Un luogo che conservava il suo significato per secoli”.

Se l'Artù della leggenda sia effettivamente esistito è oggetto di molti dibattiti. Secondo Hetta Elizabeth Howes della British Library, i documenti storici mostrano che un uomo di nome Artù guidò la resistenza contro i Sassoni e gli Juti intorno al V e VI secolo d.C.; alcuni resoconti gallesi fanno riferimento a un signore della guerra altrettanto dotato. Il re del mito moderno, tuttavia, iniziò a prendere forma solo nella Storia dei re d'Inghilterra di Geoffrey di Monmouth (1138).