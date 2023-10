Si può collegare iPhone 15 a un monitor esterno? L'USB-C aiuta

La rivoluzione USB-C di iPhone 15 ha aperto le porte a moltissime possibilità per gli utenti che posseggono uno smartphone della società di Cupertino. I nuovi smartphone della gamma 2023 di Apple possono infatti essere collegati anche ad un monitor esterno, grazie alla nuova interfaccia grafica.

Come spiegato dalla stessa Apple in un documento di supporto, è possibile collegare il proprio iPhone 15 ad uno schermo esterno tramite il connettore USB-C: in questo modo di fatto è possibile guardare tutti i tipi di contenuti (tra cui video, foto ed altro) su uno schermo più grande anche se non è provvisto di supporto AirPlay.

Apple spiega che ovviamente a seconda dello schermo a cui ci si collega, si potrebbe aver bisogno di un adattatore come quello multiporta da USB-C ad AV digitale.

Sullo schermo esterno collegato ad iPhone sarà mostrato il contenuto di quello che viene visualizzati sull’iPhone, salvo l’utilizzo di app che prevedono l’utilizzo di una seconda schermata.