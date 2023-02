Collegare l'iPhone a un PC Windows 11? Con questa nuova app in Beta si può

Dopo aver scoperto la rivoluzione in arrivo per Windows 11 con l'implementazione dell'IA, una novità decisamente più piccola, ma al contempo estremamente utile per svariati utenti, è in arrivo per l'OS del colosso di Redmond. Con l'ultima versione di Windows 11, infatti, sarà possibile connettere il proprio iPhone al PC tramite un'apposita app.

L'applicazione, che ricalca l'app Phone Link di Windows 11, permette agli utenti dotati di uno smartphone Apple di collegare il proprio iPhone al computer e condividere le notifiche, le chiamate e i messaggi tra i due dispositivi. Il software ha le stesse feature dell'app Phone Link, che però è sfortunatamente limitata ai telefoni con sistema operativo Android.

Purtroppo, per ora il software è disponibile solo per gli iscritti al programma Windows Insider, ma potrebbe essere esteso a tutti gli utenti con un PC Windows 11 nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi, magari come parte dell'update Moment 2 di Windows 11, in arrivo nel mese di marzo.

Microsoft stessa ha spiegato che Phone Link for iPhone è una companion app per iOS dell'applicazione Phone Link di Windows 11, che permette di connettere lo smartphone al PC via Bluetooth. Collegati i due device, l'utente potrà vedere le notifiche in arrivo sullo smartphone nel Centro Notifiche del computer e potrà rispondere ai messaggi testuali tramite l'app Phone Link del PC. Per ora, però, non potrete inviare messaggi a gruppi di contatti un allegare media e documenti alle vostre conversazioni tramite SMS, entrambe cose possibili su Android.

Il colosso di Redmond ha poi spiegato che Phone Link for iPhone riceverà varie nuove feature nel corso del tempo, tra cui la possibilità di trasferire fotografie dal PC allo smartphone mediante il semplice drag and drop tra cartelle dei due device.