Collegati per la prima volta 64 telescopi contemporaneamente: ecco perché

Un team internazionale di astronomi ha combinato per la prima volta la potenza di 64 antenne di radiotelescopi per rilevare le deboli firme di gas di idrogeno neutro su scale cosmologiche. Un'impresa raggiunta utilizzando il MeerKAT in Sud Africa, un precursore del più grande radio osservatorio del mondo, lo SKA Observatory (SKAO).

Uno degli obiettivi principali dello SKAO, che sonderà l'universo con dettagli senza precedenti, sarà comprendere l'evoluzione ed il contenuto dell'universo insieme ai meccanismi che guidano la sua espansione accelerata, analizzando la distribuzione delle galassie per rivelare indizi sulla natura della gravità e dei fenomeni misteriosi come la materia e l'energia oscura.

I radiotelescopi sono uno strumento fantastico per queste ricerche, poiché possono rilevare radiazioni a lunghezze d'onda di 21 cm generate dall'idrogeno neutro, l'elemento più abbondante nell'universo. Nel frattempo che SKAO è in costruzione, i ricercatori hanno a disposizione l'array a 64 parabole del MeerKAT.

Nel prossimo futuro, SKAO e MeerKAT opereranno insieme principalmente come interferometri, in cui la loro serie di antenne è combinata come un unico telescopio gigante in grado di visualizzare oggetti ad grandissima distanza ad alta risoluzione.

Steven Cunnington, co-autore dello studio, ha affermato: "Ora utilizziamo l'array come una raccolta di 64 singoli telescopi per consentirci di mappare i giganteschi volumi di cielo necessari per gli studi cosmologici".

Questa nuova ricerca, pubblicata su arXiv, presenta la prima rilevazione cosmologica in assoluto utilizzando questa tecnica, mostrando una struttura cosmica su larga scala. Il progetto SKAO farà affidamento proprio su questa tecnica e questo primo risultato segna quindi un'importante pietra miliare sulla tabella di marcia.

"Questo rilevamento è stato effettuato con solo una piccola quantità di dati, come un'indagine pilota. È quindi molto incoraggiante immaginare cosa si potrà ottenere con l'attivazione dello SKAO, mentre MeerKAT continua a fare osservazioni sempre più ampie", ha aggiunto Cunnington.

