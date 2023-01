College USA contro TikTok: il social vietato e bannato dalle reti WiFi

A poche settimane dal ban di TikTok dalla Camera dei Rappresentanti negli USA, arriva un altro stop per l’app di ByteDance negli Stati Uniti. Diversi college americani infatti hanno letteralmente dichiarato guerra a TikTok, bannandola e bloccandola dalle loro reti WiFi, e disattivando gli account.

Per gli studenti si è trattato di un fulmine a ciel sereno, dal momento che l’applicazione è una delle più famose soprattutto tra i giovanissimi, e negli ultimi anni ha dato il via a varie tendenze e portato in classifica canzoni utilizzate dagli influencer più popolari.

Immediata è arrivata la risposta di Jamal Brown, portavoce di TikTok, al New York Times. “Siamo delusi dal fatto che molti stati stanno saltando sul carrozzone della politica per l’attuazione di misure che non hanno nulla a che fare con la cybersicurezza e che sono basate su falsità su TikTok” ha affermato Brown, che a nome della società si è detto particolarmente dispiaciuto “per le conseguenze di queste affrettate politiche sulle capacità delle università pubbliche di scambiarsi informazioni, reclutare studenti e creare comunità”.

Di recente, anche il Copasir ha messo nel mirino TikTok ed ha aperto un’indagine in Italia per fare lumi sui possibili pericoli e la capacità d'infiltrazione della piattaforma e la condivisione dei dati con il Governo Cinese.