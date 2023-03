La collezione NFT di Starbucks è un successo: sold-out in pochi minuti

Nonostante i dati mostrino che il mercato NFT è crollato nel 2022 e una vera e propria ripresa non ci sia mai stata, alcune compagnie sembrano voler ancora investire nel mondo dei token non-fungibili. Per esempio, Starbucks ha lanciato la sua collezione di NFT di recente e, incredibilmente, è riuscita a registrare ottime vendite.

L'annuncio della collezione NFT di Starbucks risale per la verità al mese di maggio del 2022, mentre il lancio della prima ondata di Starbucks Odyssey è avvenuto a settembre 2022. Successivamente, una seconda "wave" di token è arrivata nel mese di dicembre, e proprio quest'ultima è andata sold-out nel giro di pochi minuti.

Starbucks Odyssey è una collezione di "timbri digitali", e comprende 2.000 NFT vendute a 100 Dollari ciascuna. Starbucks chiama questi token "timbri di viaggio", e sembra che il suo marketing abbia funzionato alla grande: stando a quanto riporta CoinDesk, l'ondata di NFT uscita a dicembre, per la quale solo oggi abbiamo dei dati ufficiali, è andata sold-out in soli venti minuti.

Benché i più ottimisti stiano parlando di questo successo come di un segno della ripresa del mercato degli NFT, le cose sembrano stare diversamente. I token non-fungibili sono infatti un'estensione del programma Starbucks Odyssey, una sorta di "programma fedeltà" della compagnia americana, che garantisce agli utenti iscritti benefit come bevande a costo scontato e persino delle tasting experience nei negozi specializzati, passando per masterclass virtuali sul caffè e accesso prioritario al merchandise dell'azienda. Insomma, più che un successo clamoroso, quella di Starbucks sembra essere una collezione andata a ruba perché effettivamente vantaggiosa per alcuni compratori, specie tra i fan più accaniti della compagnia.

Allo stesso tempo, tantissime sono le aziende che hanno lanciato o stanno per lanciare un programma fedeltà basato sugli NFT e sul Web 3.0: tra queste troviamo Taco Bell, Nike, Adidas, Paramount, GameStop, la NBA e persino la CNN, stando ad una lista redatta da The Verge. In effetti, uno dei settori in cui i token non fungibili potrebbero avere successo è proprio quello dei programmi fedeltà e delle membership esclusive, per via del loro carattere univoco e numericamente limitato.