Una collisione fra due lune potrebbe aver creato gli anelli di Saturno

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede l'idea che gli anelli di Saturno non si siano formati insieme al pianeta, ma in un secondo tempo. Ora, grazie ad un'animazione, abbiamo visto una possibile collisione catastrofica avvenuta tra due piccole lune che avrebbe dato origine a questi incredibili anelli.

Dopo aver scoperto l'affascinante modo in cui cambiano le stagioni su Saturno, lo studio su questo corpo celeste non è ancora terminato. Grazie all'aiuto di un supercomputer, i ricercatori hanno potuto simulare un'antico scontro che avrebbe scaraventato del ghiaccio nello spazio, formando gli anelli così come li conosciamo.

"Questo scenario porta naturalmente ad anelli ricchi di ghiaccio," spiega il professor Vincent Eke. "Quando le lune progenitrici si scontrarono, il ghiaccio all'interno si disperse più facilmente rispetto alla roccia interna."

Ovviamente di queste due lune non è rimasta alcuna traccia, ma gli scienziati ipotizzano che avessero avuto dimensioni simili ai satelliti naturali di Saturno che vediamo oggi, come ad esempio Dione e Rea. Se così fosse, la collisione avrebbe influenzato la maggior parte delle lune nel sistema, sparpagliando detriti su ognuna di esse.

"C'è così tanto che ancora non conosciamo sul sistema di Saturno, tra cui le lune che potrebbero ospitare ambienti ideali per la vita," ha aggiunto Jacob Kegerreis, ricercatore della NASA. "Dunque è molto eccitante usare le simulazioni per esplorare i dettagli della loro evoluzione."

Nonostante quest'incredibile animazione, la collisione rimane solo una delle (probabili) ipotesi della formazione. A proposito, ma cosa accadrà agli anelli di Saturno in futuro?