Collisioni stellari e buchi neri: c'è tanta Italia nelle nuove scoperte astrofisiche

Un team di astrofisici tutto italiano, dell'Università di Padova, ha sviluppato nuove simulazioni idrodinamiche (uniche nel loro genere) per dimostrare come le collisioni tra stelle giganti alimentino la creazione di enormi buchi neri. Il progetto, chiamato DEMOBLACK, verrà esposto durante un meeting internazionale dell'American Phisical Society.

L'astrofisica Michela Mapelli, infatti, descriverà il prossimo 11 Aprile 2022 questa nuova simulazione davanti una platea (virtuale) di massimi esperti del settore, durante l'incontro annuale dell'APS, una organizzazione statunitense, fondata nel lontano 1899, che ha lo scopo di promuovere l'avanzamento della fisica.

Il progetto DEMOBLACK, che include anche gli astrofisici Alessandro Ballone e Guglielmo Costa, suggerisce una risposta al quesito urgente, nato nel campo dell'astronomia delle onde gravitazionali, su come si siano combinati due buchi neri distanti per produrre GW190521, una potente onda gravitazionale rilevata nel 2019 da Advanced LIGO e Virgo.

La loro collisione, infatti, ha dato origine ad buco nero residuo 140 volte più massiccio del nostro Sole; più grande dei buchi neri di massa stellare, che si formano dai nuclei collassati delle stelle, ma più piccoli di quelli supermassicci.

Secondo la simulazione del DEMOBLACK, un tale colosso potrebbe sorgere quando si scontrano grandi stelle, come quelle che si trovano densamente ammassate in un vivaio stellare. Descrivendo, per la prima volta, cosa succede dopo che corpi celesti talmente enormi si sono uniti. "Nessuno ha mai fatto prima una simulazione della collisione di stelle così massicce", ha affermato la dott.ssa Mapelli.

Durante l'incontro dell'APS, l'astrofisica italiana descriverà, attraverso la simulazione ottenuta dal team, i processi dinamici che potrebbero essere alla base della formazione di enormi buchi neri binari in giovani ammassi stellari.

Inizierà con due stelle, una delle quali è una della sequenza principale, molto giovane e circa 40 volte più massiccia del sole, "è principalmente idrogeno fresco". L'altra stella è più vecchia, di circa 60 masse solari, e con un nucleo compatto di elio. "Ciò significa che il raggio è molto grande, la massa è enorme ed il contrasto tra la densità del nucleo e la parte esterna è molto ampio", ha aggiunto la dott.ssa Mapelli.

Quelle stelle, secondo le ipotesi, potrebbero dunque collassare in un buco nero con più di 50 masse solari che, a loro volta, potrebbero formarne di binari ed alla fine fondersi ulteriormente. Secondo la dott.ssa Mapelli, infatti, questo tipo di scambi e collisioni stellari possono creare buchi neri binari con una massa superiore a 40 soli. Inoltre, ripetute collisioni e fusioni potrebbero produrne di masse molto più elevate, che vanno da circa 100 a 10.000 volte la massa della nostra stella.

Il lavoro degli astrofisici italiani dimostra quindi l'enorme contributo, spesso poco riconosciuto, che può dare anche il lavoro scientifico dei nostri studiosi.

