Il collutorio inizialmente non venne creato per i denti, ma per i piedi e pavimenti

Un po' come la storia della motosega non inventata per la legna ma per far nascere i bambini, anche il collutorio è stato creato per tutt'altro scopo inizialmente: come antisettico chirurgico.

Il primo collutorio - chiamato "Listerin" - venne inventato dal dottor Joseph Lawrence verso la fine del 1800 (così come riporta anche il sito web dell'azienda) e volle rendere omaggio al Dr. Joseph Lister, il chirurgo inglese che aprì la strada ai metodi chirurgici antisettici, riducendo le morti dopo le operazioni chirurgiche a causa di infezioni.

Nel 1865, il medico inglese Joseph Lister divenne il primo chirurgo a eseguire un'operazione in una camera che era stata sterilizzata con antisettico, una pratica molto rara, ma che divenne rapidamente di uso comune. Lawrence chiese al suo farmacista locale Jordan Wheat Lambert di vendere il suo prodotto - il collutorio - in forma distillata come germicida generale adatto come detergente per pavimenti, lavapiedi e potenziale cura per la gonorrea.

Non solo: nei primi anni del '900 è stato commercializzato come additivo rinfrescante per sigarette, come cura per il comune raffreddore e persino come trattamento anti-forfora. Inizialmente, infatti, il prodotto di Lawrence non ebbe il successo commerciale sperato... per questo decise di spingere sul marketing.

L'inventore del collutorio decise di collaborare con dentisti locali per sviluppare il concetto di "alitosi", una presunta condizione medica che porta all'alito cattivo. Lo scopo? Vendere il suo prodotto per l'igiene orale, il primo collutorio da banco, e divenne un vero e proprio successo commerciale.