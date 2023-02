La colomba che compare dal nulla, ecco la spiegazione del famigerato trucco di magia

Oggi abbiamo un motivo in più per tornare a parlare di magia: sappiamo bene che hai messo già le mani sulla tua copia edizione deluxe del gioco ambientato nell’universo narrativo di Harry Potter, cioè Hogwarts Legacy; perciò, non potevamo farti mancare una chicca di Magia Antica che ha sempre lasciato di stucco tutti: il trucco della colomba.

Dopo il grande successo dell’articolo sull’uomo che fluttua su un bastone, rieccoci qui per spiegarti quali sono i trucchi che si celano dietro le esibizioni più famose della televisione e dell’arte da strada. Lo spettacolo protagonista della disamina di oggi vede apparire una colomba, solitamente, all’interno di una pentola che in un primo momento conteneva oggetti totalmente diversi.

Ad esempio, nel caso specifico del video che trovi qui in alto, il mago riempie la pentola vuota con un fazzoletto che in seconda istanza sarà incendiato con un fiammifero. Una volta partita la fiamma, il prestigiatore si appresta a chiudere il recipiente con un coperchio, per poi sollevarlo e far uscire una colomba!

In questo video, come potete constare voi stessi, non sono stati utilizzati animali reali per realizzare lo spettacolo di magia.

Nota bene, all’inizio del video non è la finta colomba di gommapiuma che sbuca a fine esibizione a prendere fuoco, ma un reale fazzoletto. Mantieniti forte perché stai per scoprire come funzionano la maggior parte dei trucchi che fanno comparire oggetti e animali dal nulla: il particolare design della pentola è la chiave per la riuscita dello show.

Hai notato che il mago non mostra il lato interno del coperchio? Infatti, se lo avesse fatto, avresti notato un insolito involucro attaccato proprio sotto di esso. Questo, rivolto verso il basso, andrà a sfilarsi nella parte dove era collocato il fazzoletto in fiamme, pressandolo e prendendo il posto del fondo originario della pentola. Cosa conteneva questo secondo involucro? La colomba, ovviamente!