Colombo credeva di aver dato l'inizio all'Apocalisse dopo aver scoperto l'America

Oggi Cristofero Colombo è considerato il padre del colonialismo, ma anche colui che ha portato l'intera umanità fuori dal Medioevo, scoprendo l'America. La verità è molto diversa e spesso tendiamo a dimenticare la sua opinione sulla questione.

Non molti infatti sanno che lui ripudiò gran parte degli orrori che stavano per arrivare nelle Americhe e che per quanto fosse uno schiavista, aveva una visione del futuro molto più simile alla nostra di quanto pensassimo.

In una sua lettera profetizzò che, a seguito dei suoi viaggi, i regnanti europei si sarebbero spartiti il nuovo territorio, creando delle colonie. Profetizzò che gli eserciti avrebbe saccheggiato le popolazioni indigene e che tra violenze e massacri, buona parte della popolazione avrebbe sofferto la fama e malattie, che avrebbero raggiunto più tardi anche l'Europa. Temette anche che i regnanti obbligassero altre popolazioni ad arrivare nelle Americhe, per svolgere lavoro a buon mercato, come in effetti avvenne con gli schiavi africani.

Non che questi timori gli impedissero di ordinare la tortura per alcune popolazioni indigene, come i Tainò, rei di averlo contrastato sull'isola di Hispaniola, ma bisogna ammettere che molte delle sue profezie si sono rivelate corrette e che il disastro da lui tanto temuto macchiò irreparabilmente la sua scoperta.

Tuttavia, quello che sorprende di più è che all'interno delle sue lettere Colombo chiarisce un concetto sorprendente. Credeva di essere il responsabile dell'arrivo dell'Apocalisse, più che un viaggiatore. Un concetto che espresse anche dentro il suo "Libro delle profezie".

Sosteneva che le nuove rotte commerciali avrebbero generato ricchezza indicibili per le potenze europee, talmente arricchite che potevano farsi la guerra fino all'unificazione completa di tutta l'Europa. Da lì in poi, il nuovo impero avrebbe potuto utilizzare le ricchezze delle Americhe per istituire delle nuove crociate in Terra Santa, così da assoggettare Gerusalemme e tutti i territori ottomani, unificando il mondo.

Durante queste guerre, gli eserciti europei avrebbero potuto utilizzare delle nuove armi prodotte dai minerali estratti dalle colonie, in grado di annichilire la potenza di fuoco degli infedeli, noti per produrre persino delle bombe a mano.

Con il dominio cristiano del mondo intero, il Papa avrebbe dovuto annunciare l'arrivo imminente dell'Anticristo e dell'Apocalisse, come descritto all'interno della Bibbia. Ciò, secondo Colombo, non avrebbe dovuto portare tristezza all'umanità, ma solo gioia, in quando dopo la battaglia finale sarebbe sorto un nuovo mondo, in cui tutti i peccati sarebbero stati perdonati.

Purtroppo per Colombo, la storia si dimostrò molto differente. Gli orrori da lui immaginati si concretizzarono e i paesi europei si fecero la guerra fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con i proventi delle colonie. Nessuno però fece guerra all'Impero Ottomano per conquistare Gerusalemme né conquistò l'intera superficie dell'Europa.

Colombo morì credendo di aver aperto le porte ad un'Apocalisse che non è mai avvenuta, solo parzialmente consapevole di aver dato inizio al più grande massacro che la storia ricordi: quelle delle popolazioni indigene americane.