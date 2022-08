Le colonie di formiche sono guidate da un solo grande cervello!

Dopo aver visto la disgustosa pratica delle formiche per fare nuovi amici, è chiaro che sappiamo davvero poco sul loro mondo. Ci capita però spesso, di vedere le formiche agire tutte insieme come se fossero comandate contemporaneamente da un unico cervello. Ma come fanno nello specifico?

Uno studio condotto dai ricercatori della Rockefeller University ha investigato su come facciano le formiche a prendere decisioni collettive e ad essere sempre così coordinate fra di loro nell'agire tutte insieme. La ricerca si è focalizzata su una decisione che le formiche devono prima o poi prendere ovvero quando abbandonare il nido a causa dell'eccessivo caldo.

Per fare ciò, gli scienziati hanno realizzato un nido artificiale a temperatura controllabile inserito sotto una lente di una telecamera. Successivamente hanno inserito diverse colonie di formiche seguendo una proporzione tra adulti e larve di 2:1. Hanno osservato che alzando la temperatura del nido, tutte le formiche hanno abbandonato il nido a causa del caldo ma ciò che porta a lasciare il luogo prima o dopo, varia in base alla dimensione della colonia.

Nello specifico, la colonia formata da 36 operaie e 18 larve è andata in fuga con una temperatura pari a 34°C, quella composta da 200 operaie e da 100 larve ha invece resistito oltre i 36. Ciò che accomuna tutte le formiche è che il meccanismo di fuga appare sempre il medesimo. Quando la temperatura arriva ad una certa soglia, tutte insieme decidono di muoversi.

Si tratta quindi di una scelta dettata sia da fattori esterni ovvero il caldo e sia da fattori interni dati dalla dimensione della colonia. È come se l'intera colonia avesse un unico cervello pronto ad agire. Tuttavia, vi sono ancora dei grandi punti interrogativi, quali ad esempio il perché la dimensione della colonia influenzi la tempistica della fuga o come le stesse formiche siano a conoscenza della grandezza di quest'ultima. Non ci resta che attendere nuovi studi per far luce su questi piccoli e operativi insetti.

Per tutti coloro invece che non ne hanno mai abbastanza di strane curiosità , ecco come fanno le formiche a respirare. Non sono infatti dotate di polmoni come gli essere umani o i grandi animali, ragion per cui hanno ideato un metodo davvero bizzarro ma efficace!