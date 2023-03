Coloro che colonizzeranno la Luna faranno i conti con una situazione strana, ecco quale

Colonizzando un mondo che non ci appartiene, come ad esempio la Luna, gli esploratori spaziali si troveranno in delle situazioni particolari e non propriamente familiari. Mentre Elon Musk afferma che i primi coloni marziani moriranno, chiunque vivrà sulla Luna dovrà prepararsi a 15 giorni di luce e 15 giorni di buio.

Il nostro satellite ha quello che si chiama in gergo "blocco delle maree", ovvero la sua faccia è rivolta perennemente verso la Terra. Il periodo di rotazione del satellite è di 29 giorni, 12 ore e 44 minuti. Proprio per questo motivo un colono lunare sperimenterà circa due settimane di luce diurna, seguite da circa due settimane di notte.

Nel frattempo, le varie agenzie spaziali già parlano di dove sarà costruita la base lunare: l’idea è di sfruttare la struttura montuosa della Luna e la base potrebbe essere proprio costruita sulla cima di un monte, mentre l’acqua verrà conservata sul fondo di un cratere buio con una temperatura segnalata di circa -235 gradi Celsius.

L'arrivo dell'umanità sulla Luna sembra essere certo e gli esseri umani potrebbero essere attivi sulla luna già prima del 2030, con habitat in cui vivere e rover per supportare il loro lavoro. Certo, dovranno fari i conti con una situazione continua di luce e buio, ma situazioni simili si verificano già sul nostro pianeta (verso le zone del polo) e, nonostante il disagio iniziale, conviverci sarà sicuramente fattibile.