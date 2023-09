Il colorante per la piscina in caso di pipì è mai esistito? È tempo della verità

Ah, l'estate, il sole cocente e la corsa verso la piscina per un tuffo rinfrescante. Aspettate, però, cosa succederebbe se decidessimo di urinare in acqua? Non si deve fare perché è poco igienico e pericolo, ma forse avete sentito parlare di un misterioso colorante che cambia tonalità se qualcuno osa urinare in piscina... è davvero così?

Bene, è tempo di svelare la verità: quel colorante è un puro mito, una leggenda metropolitana che ha viaggiato di bocca in bocca, di piscina in piscina, spaventando bambini e adulti. Non esiste alcun colorante che cambia colore al contatto con l'urina, ma la storia è stata così efficace da diventare, secondo la National Swimming Pool Foundation, "il mito più comune sulle piscine di tutti i tempi".

Ma perché non esiste un tale colorante? Semplice, creare una sostanza chimica che reagisca esclusivamente all'urina, ignorando tutte le altre sostanze organiche presenti nell'acqua, è un compito arduo. E c'è anche un altro aspetto da considerare: se dicessimo ai bambini che l'acqua cambierà colore qualora facessero la pipì, probabilmente non vedrebbero l'ora di testare la teoria (e anche diversi adulti).

Oltre al mito, c'è una questione di salute pubblica: l'urina nelle piscine non è solo disgustosa, ma riduce anche l'efficacia del cloro nel combattere i germi. Quindi, anche se un nuotatore non sarà mai circondato da una nuvola colorata di vergogna, fare la pipì in piscina può rendere l'esperienza meno piacevole per tutti.

Quindi, ricordate: non fate la pipì in piscina.