Ecco a voi un colorato e gigantesco dinosauro che aveva le 'mani di forbice'

Qualche milione di anni fa in Asia esisteva un dinosauro che aveva degli artigli così affilati come potremmo tranquillamente soprannominarlo "mani di forbice". Stiamo parlando di una creatura che faceva parte di un gruppo noto come "Terizinosauro" e che utilizzava le sue affilate armi per farsi strada tra la fitta vegetazione del periodo.

Recentemente, ricercatori dal Giappone e dagli Stati Uniti hanno descritto il fossile di terizinosauro più giovane mai trovato in Giappone, il primo ad essere trovato nei sedimenti marini. Si tratta di una specie recente che i ricercatori hanno chiamato Paralitherizinosaurus japonicus, mentre il fossile è stato scoperto da un altro team di ricercatori nel 2008.

Sulla base della loro complesse analisi, gli autori del nuovo studio hanno concluso che il fossile, grande poco meno di 10 centimetri di lunghezza, apparteneva a un terizinosauro vissuto da circa 80 milioni a 82 milioni di anni fa. "Utilizzava i suoi artigli come strumenti di foraggiamento, piuttosto che strumenti di aggressione, per avvicinare arbusti e alberi alla sua bocca", ha dichiarato l'autore principale dello studio Anthony Fiorillo, professore di ricerca alla Southern Methodist University (SMU) di Dallas.

La creatura, affermano infine gli addetti ai lavori, era grande quanto un adrosauro, chiamato anche dinosauro dal becco d'anatra, che poteva crescere fino a 9 metri di altezza e pesare 3 tonnellate. Sorpresi? E questo è nulla: tempo fa esisteva un bradipo gigante che riusciva a scavare tunnel dentro la roccia.