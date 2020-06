Il colore del mantello dei fenicotteri è un marcatore del loro livello di aggressività

Uno studio ci svela tanti piccoli segreti collegati al colore rosa del mantello dei fenicotteri e di come questo sia connesso con il livello di aggressività dell’individuo, al suo stato di salute ed alla possibilità di riprodursi.

I fenicotteri sono splendidi uccelli dalle gambe lunghe e dai colori accesi. Il loro becco ricurvo è perfettamente adattato per aiutare questi animali a nutrirsi in maniera efficace e viene da loro usato in posizione capovolta. Altro particolare famoso di queste creature, che ha anche ispirato alcuni aneddoti famosi, è quello di stare in equilibrio su una sola gamba. Ma uno studio, pubblicato sulla rivista Ethology, ci svela altri interessanti particolari riguardanti il manto colorato di questi animali. Lo studio è stato redatto da scienziati dell’Università dell’Exter e dal WWT Slimbridge Wetland Center, una riserva naturale inglese. In questa ricerca si analizza come il manto rosa di queste creature sia un indicatore di quanto l’animale sia aggressivo con i suoi simili quando è in competizione per il cibo, se è pronto o meno alla riproduzione e, in generale, è un indicatore di buona salute.

La particolare tinta rosa è data da alcune sostanze specifiche chiamate carotenoidi che si trovano all’interno dei cibi che i fenicotteri consumano abitualmente. Ed è così che gli scienziati hanno eseguito una serie di osservazione studiando queste creature all’interno di spazi grandi ed altri più ristretti, in presenza o meno di una piscina. Ebbene, gli individui costretti a mangiare in spazi ristretti avevano un comportamento più aggressivo nei confronti dei loro simili e passavano meno tempo a mangiare. Al contrario, gli animali che vivevano in spazi più grandi passavano il doppio del tempo alla ricerca di cibo ed erano meno aggressivi. Dalle osservazione è risultato che quelli più colorati erano anche quelli più aggressivi. Il colore è, infatti, collegato ad un migliore stato di salute dell’animale. Più mangia, più i carotenoidi presenti nel cibo contribuiscono a colorare il mantello e questo influisce anche sulla sua salute e sullo stato generale, così chi è meglio nutrito può spendere più energie per combattere.

Anche la possibilità di riprodursi è collegata al colore del mantello e quanto più esso è acceso, tanto più il fenicottero è pronto ad accoppiarsi. Essendo quindi animali che hanno una struttura sociale complessa, che prevede la coesistenza, nello stesso territorio, di moltissimi individui, gli scienziati ci dicono che è indispensabile, per loro, avere molto spazio dove vivere per potersi nutrire in maniera corretta e senza scatenare una competizione ed una lotta per la risorsa cibo.