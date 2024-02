Il colore dei nostri occhi potrebbe influire su questa abilità molto importante

Tutti noi abbiamo imparato ad usare la vista per leggere, grazie alla scuola dell'obbligo, ai progressi del campo tecnico scientifico e ai sacrifici compiuti dai nostri antenati. Tuttavia una nuova ricerca ci sta permettendo di scoprire un lato nascosto della nostra vista.

Secondo un team della Liverpool John Moores University, capitanato dal professor Kyoko Yamaguchi e dalla sua studentessa Faith Erin Cain, i nostri occhi sono un mezzo molto più complesso di quanto ci aspettavamo.

Andando a studiare le capacità visive e di lettura di 39 volontari adulti, gli scienziati hanno scoperto che i colori delle nostre iridi influenzano positivamente ma anche negativamente il processo di lettura, a secondo delle varie condizioni di luce.

Secondo questi test, che duravano in media meno di 30 secondi, coloro che hanno occhi molto chiari sono più capaci di leggere delle scritte su un un muro in condizioni di luce ridotte, mentre coloro che hanno gli occhi scuri sono dei campioni a leggere mentre sono colpiti da una luce abbagliante. Da cosa nasce tuttavia questa differenza?

"Il segreto sta tutto nei pigmenti stessi" chiariscono i ricercatori. Chi dispone di occhi molto chiari ha infatti pochi pigmenti sull'iride, una condizione che conferisce all'occhio da una parte una tonalità più blu, ma anche la capacità di assorbire più luce quando c'è n'è davvero poca. Questo permette a queste persone di leggere anche in condizione di semi oscurità, senza sforzare molto la vista.

Chi ha occhi chiari, come contrabasso, è in ogni caso sensibile alla luce, visto che i suoi pigmenti non riescono a filtrarla senza danneggiare la retina. Per questa ragione le popolazioni nordiche e chi ha occhi chiari presenta di solito una media maggiore di problemi alla vista, rispetto chi ha occhi scuri.

Dall'altra parte, chi ha le iridi color nocciola, ha molti pigmenti, quindi resiste meglio alla luce, ma non vede molto bene in condizione di semi oscurità.

"Queste differenze si sono originate quando la nostra specie ha cominciato ad adattarsi alle condizioni di luce dell'emisfero boreale, che erano molto diverse da quelle che abbiamo incontrato in Africa, all'origine della nostra storia evolutiva". Non bisogna credere comunque che esistono delle grandi differenze nella capacità di lettura fra le varie popolazioni, tranquillizzano i ricercatori.

Siamo tutti capaci di leggere, dopo aver compiuto qualche sforzo nell'apprendimento, escludendo ovviamente i casi particolari o le patologie che provocano dei danni alla retina o ai centri nervosi della vista. Anche i dislessici possono tranquillamente imparare a leggere correttamente, magari sfruttando qualche piccolo esercizio di cui ci siamo occupati in passato.

Se siete invece tra coloro che odiano tenere un libro o una rivista in mano, potete sempre sfruttare i videogiochi. Altri ricercatori hanno dimostrato che giocare aiuta il cervello ad imparare a leggere meglio e per questa ragione molti pedagogisti consigliano alle madri di lasciare giocare i loro figli, sotto controllo.