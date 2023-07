Il colore dei nostri oceani sta cambiando per colpa del riscaldamento globale

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature, i nostri oceani stanno gradualmente diventando più verdi, un processo in atto da almeno due decenni, secondo l'autore principale BB Cael, scienziato presso il National Oceanography Center dell'Università di Southampton.

I cambiamenti nel colore dell'oceano possono essere guidati da molti fattori, ma gli scienziati tendono a concentrarsi sui fitoplancton, che formano la base dell'ecosistema oceanico e si trovano vicino alla superficie.

Quest'ultimi contengono il pigmento verde clorofilla, e monitorare i cambiamenti nelle tonalità di verde che riflettono dalla luce solare è l'indicatore preferito degli scienziati, che monitorano in questo modo la salute dell'oceano (riscaldato al ritmo di 5 bombe atomiche al secondo).

Tuttavia, questo metodo ha le sue limitazioni. In particolare, i livelli di clorofilla tendono a oscillare naturalmente di anno in anno, portando alcuni scienziati a credere che sarebbero necessari circa 40 anni di osservazioni prima che si potesse individuare una tendenza.

Il team di Cael ha aggirato questo problema osservando i colori su uno spettro più ampio, oltre il verde. Per fare ciò, si sono rivolti al satellite Aqua della NASA, e hanno esaminato oltre 20 anni di dati, confrontandoli con un modello informatico che simulava i cambiamenti dell'oceano senza il cambiamento climatico.

I loro risultati? Che oltre il 56% della superficie oceanica mondiale ha subito un cambiamento notevole nel colore, tendendo generalmente al verde. "Questi non sono cambiamenti ultra massivi che distruggono l'ecosistema, potrebbero essere sottili", afferma infine Cael. "Ma ciò ci fornisce un ulteriore elemento di prova che l'attività umana sta probabilmente influenzando grandi parti della biosfera globale in un modo che non siamo stati in grado di comprendere."