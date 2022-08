I colori cambieranno: smentito Schrödinger in questo nuovo studio sulla percezione

Da un momento all'altro, potrebbe arrivare una nuova equazione capace di sconvolgere tutto ciò che conosciamo della fisica, annullando - o comunque riducendo la portata - di leggi utilizzate da decenni se non secoli. Ciò per ora non è successo alla teoria della relatività di Einstein, ma non si può dire lo stesso per un'altra equazione.

Lo standard RGB esiste grazie ad alcuni lavori di Riemann, Helmholtz e Schrödinger. Ma in un paper pubblicato di recente Proceedings of the National Academy of Sciences, la computer scientist Roxana Bujak e il suo team hanno corretto un errore matematico presente da oltre cento anni che descrive come comprendiamo la percezione del colore. "Provare che uno di loro si sbagli è praticamente il sogno di ogni scienziato", afferma la leader dello studio. "La nostra ricerca mostra che il modello matematico attuale di come l'occhio percepisca le differenze di colore è sbagliato. Quel modello fu suggerito da Bernhard Riemann e sviluppato da Hermann von Helmholtz e Erwin Schrödinger - giganti della matematica e della fisica.

Il primo punto della percezione del colore è tracciare i colori rosso, verde e blu, i tre colori più facilmente rilevati dalla retina umana, in uno spazio tridimensionale. Questi spazi - conosciuti anche come spazi di Riemann - solitamente permettono di calcolare la distanza tra punti molto facilmente. Tuttavia ciò non vale sempre, e uno di questi spazi è proprio quello della modellazione del colore. Questo a causa della legge dei rendimenti decrescenti, che ad esempio fanno vedere la Terra piatta se ci troviamo sulla sua superficie, ma tonda se la vediamo dallo spazio.

In pratica, il cervello umano non è bravo nel comprendere le sfumature di colore, tendendo a vedere le grandi differenze tra due colori molto più piccole della somma di tutte le piccole differenze che li compongono. Bujack e il team approfondiranno la questione di questo cambio di paradigma che potrebbe portare a una nuova implementazione di colori nell'ambito grafico.