I colori di questa illusione ottica cambiano il base al movimento dell'immagine

Quest'oggi vi presentiamo l'illusione ottica che ha vinto il secondo posto nel concorso "Best Illusion of the Year 2019". In poche parole, vi basti sapere che a seconda della direzione di movimento percepita, il colore dell'immagine cambia: punti rossi e verdi con un movimento verso il basso e punti gialli con movimento verso destra.

Ciò suggerisce che la nostra percezione del colore non è semplicemente il risultato di limitazioni nella risoluzione temporale del nostro sistema visivo. L'illusione, chiamata semplicemente "Change the Color", potrà essere osservata grazie al video che troverete in allegato proprio all'interno di questa notizia (qui sopra).

Esistono tantissimi tipi di illusioni ottiche in grado di ingannare il nostro cervello. Come ad esempio la famosa griglia di Hermann, descritta per la prima volta da Ludimar Hermann nel 1870 (che potrete osservare qui). Così come molti esempio del genere, non sappiamo esattamente perché si verifichi questo effetto.

Un'altra illusione molto affascinante è l'illusione del movimento, un'immagine che sembra muoversi. Questa volta sappiamo il motivo di quello che accade all'interno della nostra testa: la sensazione di movimento è generata da alcuni micro movimenti oculari, chiamati microsaccadi. Anche i moscerini della frutta si fanno ingannare dalle illusioni ottiche, non siamo gli unici esseri a "cascare" in questi tranelli.