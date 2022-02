Ecco quali colori indossare per tenere lontane le zanzare, secondo la scienza

Secondo quanto riportato da un team di scienziati dell'Università di Washington, le zanzare - dopo essersi accorte di un gas che viene rilasciato dai nostri respiri - di solito volano principalmente verso colori specifici come rosso, arancione, nero e ciano. Questi risultati potrebbero svelarci dei segreti su queste creature.

Le zanzare tendono invece ad ignorare colori come verde, viola, blu e bianco. Quando queste creature annusano composti specifici, come la CO2 dal nostro respiro, "quel profumo stimola gli occhi a cercare colori specifici e altri modelli visivi che sono associati a un potenziale ospite" afferma Jeffrey Riffell, professore di biologia della UW e autore senior dello studio.

Il senso dell'olfatto della zanzara, quindi, influisce anche sul modo in cui la creature risponde agli stimoli visivi intorno ad essa. Sapere quali colori riescano ad attirare le zanzare affamate e quali no, può essere molto importante per progettare repellenti, trappole e altri metodi migliori per tenere lontane le zanzare.

Gli esperti del nuovo studio hanno analizzato la reazione di alcune Aedes aegypti. Dopo averle messe all'interno di piccole camere di prova, le creature venivano spruzzate con odori specifici e venivano presentati diversi tipi di modelli visivi, come un punto colorato o una mano umana (offerta dai nostri impavidi ricercatori). Per contrastare questi insetti, un esperimento ha perfino rilasciato 750 milioni di zanzare geneticamente modificate.

In assenza di stimoli olfattivi, le zanzare ignoravano in gran parte il punto sul fondo della camera, indipendentemente dal colore. Dopo aver rilasciato CO2, però, le creature volanti hanno continuano ad ignorare i punti verdi, blu o viola. Se il punto era rosso, arancione, nero o ciano, invece, le zanzare volavano verso di esso.

Sfortunatamente per noi esseri umani, anche se indossiamo magliette dei colori che odiano, la nostra pelle emette segnali nella gamma del rosso-arancio, indipendentemente dalla sua pigmentazione. Non possiamo sfuggire, quindi, dal loro morso.



A proposito, sapete che c'ha invaso una nuova creatura? Stiamo parlando della zanzara coreana, resistente al freddo.