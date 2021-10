I colori del Panda servono davvero a qualcosa: nuovo studio conferma la loro utilità

A prima vista il motivo dei panda non sembra essere molto mimetico: effettivamente bianco e nero non si addice sicuramente per le foreste in cui vivono. Tuttavia, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, i colori della pelliccia del panda gigante lo aiutano davvero a mimetizzarsi molto con lo sfondo.

Le loro pellicce potrebbero sembrarci "non mimetiche" perché tendiamo ad osservare - in foto e in video - queste creature da vicino. In realtà se osservate da lontano, le creature sono difficili da trovare al primo sguardo, così anche come dimostra un'immagine che troverete in calce alla notizia. Quanto detto, ovviamente, è stato notato anche da alcuni algoritmi di elaborazione delle immagini.

"Dal punto di vista di un predatore più realistico, il panda gigante è in realtà piuttosto ben mimetizzato", ha dichiarato lo psicologo Nick Scott-Samuel dell'Università di Bristol nel Regno Unito. Le macchie nere di pelliccia aiutano il panda gigante a mimetizzarsi bene con i tronchi degli alberi e le aree più scure della foresta (anche se a volte possono nascere panda totalmente bianchi).

Le macchie bianche si adattano perfettamente all'illuminazione del fogliame in estate e alla neve durante l'inverno; il nero, invece, si sposa bene con i contorni della foreste (i panda non sono più a rischio di estinzione, per fortuna!). Insieme, queste due tonalità danno vita a una tecnica di mimetizzazione chiamata colorazione dirompente che, in poche parole, permette di rompere il contorno visivo dell'animale.

Non è finita qui: il panda ha perfino superato il test finale del Quantitative Color and Pattern Analysis (QCPA) quando sulle immagini è stata utilizzata una speciale tecnica di mappatura dei colori. Questo test automatico valuta il modo in cui i colori sono posizionati uno accanto all'altro, quanto sono ben definiti i bordi dei motivi, i livelli di contrasto tra le aree e molto altro ancora.

Questo studio, insomma, sfata il mito della colorazione non efficace dei panda che all'interno del loro habitat naturale può tornare molto utile. In questo momento potreste pensare: a cosa serve loro una pelliccia mimetica se non cacciano e mangiano soltanto bambù? A non farsi avvistare dai predatori; i panda nel loro ambiente vengono cacciati, specialmente i cuccioli, da tigri, leopardi e cani selvatici.