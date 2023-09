I colori che vediamo sulla Terra sono diversi sugli altri pianeti, ecco come

Il nostro cervello ha una capacità straordinaria di adattarsi a diverse condizioni di luce. Se indossiamo occhiali da sole con lenti colorate, ad esempio, inizialmente notiamo la tonalità, ma dopo un po', i colori tornano a sembrarci "normali".

Questo fenomeno si verifica anche con l'invecchiamento, quando le lenti dei nostri occhi tendono a ingiallire, ma il nostro cervello corregge automaticamente la differenza, permettendoci di vedere i colori in modo "normale".

Come reagirebbe la nostra materia grigia di fronte a un ambiente completamente nuovo, come un altro pianeta? Secondo Michael Webster, scienziato della visione cognitiva presso l'Università del Nevada, a Reno, il meccanismo che corregge le lenti ingiallite o gli occhiali da sole tinti potrebbe entrare in gioco anche quando gli astronauti (forse tutte donne) viaggeranno su un altro pianeta.

Su Marte, noto come il Pianeta Rosso, con il tempo, il paesaggio marziano potrebbe iniziare a sembrare meno rosso e più marrone o grigio agli occhi degli esploratori spaziali. E il cielo marziano, di un colore ocra, potrebbe iniziare a sembrare più blu, anche se non esattamente come il cielo terrestre.

Tuttavia, la percezione dei colori su un altro pianeta dipenderebbe dalla combinazione di colori predominanti nell'atmosfera e nel paesaggio. Inoltre, il nostro "filtro mentale" per i colori non si limita alla tonalità, ma si adatta anche all'intensità. In un ambiente con una gamma limitata di colori, il cervello diventerebbe sensibile a variazioni di tonalità molto sottili.

Se ci trasferissimo in un ambiente super colorato, il nostro cervello "abbasserebbe" la percezione di tali colori. E se, invece di aspettare che gli occhi e il cervello degli astronauti si adattino a un nuovo pianeta, inventassimo un dispositivo che filtra automaticamente l'ambiente per loro?

Questa è una delle domande affascinanti che la scienza sta cercando di rispondere: nel frattempo, però, abbiamo già ideato una città (concept) per il Pianeta Rosso.