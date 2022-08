ColorOS 13, arriva la beta: OPPO annuncia l'evento di presentazione

Dopo aver annunciato l'uscita italiana delle cuffie OPPO Enco Air Free 2iAir, OPPO torna alla carica con la presentazione della nuova Custom ROM ColorOS 13, una delle prime basate su Android 13, in uscita a fine anno sui principali dispositivi dell'azienda cinese.

L'annuncio arriva a poco più di due mesi dall'introduzione di Android 13 su OPPO Find X5 Pro e Find N, avvenuta durante il Google I/O dello scorso maggio. Nelle ultime settimane, OPPO ha rifinito ColorOS 13 per renderla un'esperienza stabile insieme al sistema operativo di nuova generazione di Google, integrando tutte le funzioni di privacy e sicurezza di Android 13 e offrendo funzioni di personalizzazione simili a Material You di Google.

Tra le funzioni aggiuntive di ColorOS 13 troviamo una migliore esperienza su display più grandi di quelli di un tradizionale smartphone (pensata probabilmente pensando ai nuovi OPPO Find N Fold e Find N Flip) e una maggiore interconnessione senza interruzione tra dispositivi dello stesso ecosistema, rendendo la combinazione tra Android e ColorOS più fluida e completa.

Inizialmente, ColorOS 13 sarà lanciato in beta sui device compatibili con Android 13, ossia gli smartphone della serie OPPO Find X5 e sul pieghevole OPPO Find N. Non è chiaro, almeno per il momento, quanto durerà il periodo di beta e quando possiamo aspettarci una release stabile del sistema operativo del produttore cinese.

Per ora, la nuova versione di ColorOS non è ancora disponibile per il pubblico, ma verrà lanciata da OPPO il 18 agosto alle 13:00 italiane con un evento in livestreaming. La presentazione della Custom ROM avverrà in diretta sui canali YouTube e Twitter dell'azienda cinese.