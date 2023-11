ColorOS 14 Global ufficiale: OPPO punta su IA, Always-On Green e Smart Charging

Dopo aver fatto riferimento alla Sicurezza ambientale degli smartphone OPPO, è giunto il momento di tornare a trattare il software di questi ultimi. Infatti, è stata appena ufficializzata la ColorOS 14 a livello Global, che tra l'altro approderà presto su un ampio numero di dispositivi (inizialmente in versione beta).

Basata su Android 14, questa versione della ColorOS introduce un design Aquamorphic ottimizzato, ma di mezzo ci sono immancabilmente anche funzioni basate sull'intelligenza artificiale. A tal proposito, troviamo Smart Touch, che consente di selezionare testo, immagini e video dal sistema e da applicazioni di terze parti raccogliendoli nel File Dock (o persino in un'unica nota, mediante gesti di selezione e trascinamento).

Per quel che riguarda il nuovo File Dock sulla Smart Sidebar, quest'ultimo permette di condividere in modo più semplice i contenuti tra le varie app, sfruttando lo split-screen, il Dock stesso o le finestre fluttuanti. I contenuti possono essere archiviati in modo automatico nel File Dock ed essere sincronizzati su dispositivi come smartphone e tablet.

Un'altra funzione IA potenzialmente interessante è Smart Image Matting, dato che tramite quest'ultima risulta possibile ritagliare più soggetti da un'immagine o da un video in pausa per condividerli rapidamente. I ritagli si possono poi modificare tranquillamente in File Pocket, File Dock e in modalità split-screen. Potreste comunque voler dare un'occhiata all'immagine presente in calce per saperne di più sulle funzioni IA legate alla ColorOS 14.

Tornando al design Aquamorphic ispirato all'acqua, introdotto in precedenza con la ColorOS 13, quest'ultimo è stato adesso migliorato tramite l'aggiunta di ulteriori effetti sonori, interazioni, sistemi di colori e così via. Per intenderci, risultano ora disponibili dieci set di suonerie a tema Aquamorphic (utilizzabili per chiamate, notifiche e sveglie), nonché sette design sonori dell'UI. Interessante il sistema di colorazione intelligente, che si adatta allo stato dello smartphone, ai contenuti dello schermo e all'ora.

C'è inoltre il nuovo design Aqua Dynamics, che mostra le forme di interazione più comuni in bolle, capsule e pannelli che si espandono dalla barra di stato. Lato Always-On Display, OPPO ha deciso di migliorare questa funzionalità con l'introduzione del GO Green Always-On Display. Quest'ultimo è pensato per sensibilizzare le persone in merito alla problematica dei cambiamenti climatici, nonché sull'importanza della protezione dell'ambiente.

Ecco dunque che gli utenti della ColorOS 14 potranno usufruire di tre serie di pagine Environment Vision, ciascuna con cinque animazioni relative all'ambiente che possono variare, ad esempio, a seconda del numero di passi giornalieri. In base a questi ultimi, infatti, vengono mostrate le ridotte emissioni di anidride carbonica che si ottengono camminando invece di utilizzare i classici mezzi di trasporto.

Come per ogni aggiornamento software che si rispetti, la ColorOS 14 va a soffermarsi sulle performance, presentando un Trinity Engine aggiornato. Quest'ultimo è pensato per migliorare la fluidità e la stabilità del sistema mediante ROM Vitalization (per risparmiare spazio di archiviazione), RAM Vitalization (per poter mantenere in background il più elevato numero di applicazione possibile) e CPU Vitalization (per mantenere un certo equilibrio tra prestazioni e consumo energetico).

Da non dimenticare l'esistenza di Smart Charging, algoritmo di intelligenza artificiale che regola in automatico la corrente di carica basandosi sullo stato di utilizzo dello smartphone. L'obiettivo? Prevenire il più possibile l'usura della batteria. A livello di sicurezza e privacy, oltre alle funzioni di Android 14, la personalizzazione software di OPPO integra Picture Keeper. Quest'ultima è pensata per evitare che le applicazioni possano utilizzare in modo improprio le autorizzazioni relative all'accesso di foto e video.

Arrivando al piano di rollout dell'aggiornamento, la versione Beta globale è già stata rilasciata a ottobre 2023 in alcune regioni selezionate, ma potete trovare maggiori dettagli nell'immagine presente in calce. Per quel che riguarda invece la versione stabile Global, quel che sappiamo è che "arriverà prima su Find N2 Flip in regioni selezionate" (a partire da novembre 2023). Per il resto, OPPO ha colto l'occasione per ricordare che oggi la ColorOS, lanciata originariamente nel 2013, conta più di 600 milioni di utenti attivi mensili a livello globale.