ColorOS 7 ufficiale: le principali novità; OPPO Reno3 arriva a dicembre

OPPO ha finalmente annunciato la settima versione della sua ColorOS. Inoltre, l'azienda cinese ha anche ufficializzato il periodo di presentazione dello smartphone OPPO Reno3, nonostante la gamma OPPO Reno2 sia arrivata da poco sul mercato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da FoneArena e come si può vedere sul sito ufficiale di OPPO, gli annunci sono arrivati durante una conferenza che si è tenuta in Cina. La ColorOS 7 porterà con sé diverse novità. Riportiamo di seguito i principali cambiamenti.

Migliorata la gestione della RAM;

Modifiche all' interfaccia grafica ;

; Nuovi sfondi ed effetti sonori realizzati in collaborazione con altre aziende;

Tempo di avvio delle app migliorato fino al 30% rispetto alla ColorOS 6;

Migliori prestazioni lato gaming e fotocamera;

Introdotta la modalità Focus, che consente di gestire il tempo di utilizzo dello smartphone;

Arrivano le icone personalizzabili: si può cambiare forma e dimensione.

Il rollout dell'aggiornamento dovrebbe partire a fine novembre 2019, ma non è chiaro se queste tempistiche siano relative solamente al mercato cinese oppure se si estendano anche a quello globale.

Passando a OPPO Reno3, l'azienda cinese ha confermato che lo smartphone supporterà il 5G dual mode, funzionante sia in modalità NSA che SA attraverso le reti sub-6GHz. Questo dispositivo sarà anche il primo a montare nativamente la ColorOS 7 basata su Android 10. OPPO ha affermato che sapremo di più sullo smartphone a dicembre 2019, quando il dispositivo verrà ufficializzato in Cina.