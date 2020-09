Quanto era grande il colossale megalodonte? Finalmente adesso lo sappiamo!

Il più grande squalo bianco del film di Steven Spielberg impallidirebbe di fronte alla dimensioni del megalodonte, il preistorico squalo vissuto tra 3.6 e 4 milioni di anni fa. Ad oggi la lunghezza della creatura era stata solo stimata, ma ora un nuovo studio ha rivelato le reali dimensioni del suo corpo e delle sue pinne grandi quanto un uomo.

Possiamo dire che il megalodonte era lungo più del doppio di uno squalo bianco e aveva una forza di morso di oltre dieci tonnellate. Jack Cooper della School of Earth Sciences dell'Università di Bristol e colleghi di Bristol e Swansea hanno utilizzato una serie di metodi matematici per definire le dimensioni e le proporzioni di questo mostro.

In precedenza lo squalo fossile, noto formalmente come Otodus megalodon, veniva confrontato solo con lo squalo bianco. Jack e colleghi però, per la prima volta, hanno ampliato questa analisi per includere cinque squali moderni. "Prima di poter fare qualsiasi cosa, abbiamo dovuto verificare se questi cinque squali moderni avessero cambiato proporzioni durante la crescita. Se, ad esempio, fossero stati come gli esseri umani, dove i bambini hanno teste grandi e gambe corte, avremmo avuto qualche difficoltà nel proiettare le proporzioni adulte per uno squalo estinto così grande", afferma il professor Mike Benton, paleontologo di Bristol.

Gli esperti, invece, sono rimasti sorpresi e sollevati nello scoprire che in realtà i cuccioli di tutti questi squali moderni iniziano la loro vita come "piccoli adulti" e non cambiano in proporzione man mano che diventano più grandi. Ciò significa che gli esperti hanno "semplicemente" preso le curve di crescita delle cinque forme moderne e hanno proiettato la forma complessiva durante la loro crescita.

I risultati suggeriscono che un Otodus megalodon lungo 16 metri avesse probabilmente una testa rotonda lunga 4.65 metri, una pinna dorsale alta circa 1.62 metri (grande all'incirca quanto un uomo) e una coda alta 3.85 metri.